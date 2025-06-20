Бегун в одних стрингах преследовал девушек на улице в Дагестане

В Дагестане мужчина в одних стрингах преследовал девушек на улице

В Дагестане бегун, на котором были одни стринги, преследовал компанию девушек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на улице Советская, где полуобнаженный мужчина в стрингах гонялся за девушками, издавая странные звуки. По предварительной информации, он мог находиться под воздействием запрещенных веществ. Местный житель вмешался и прогнал нарушителя порядка, после чего тот скрылся в неизвестном направлении.

До этого россиянин без одежды бегал по пляжу возле коттеджного поселка в Рязанской области и пугал детей, которые пришли туда с родителями. При этом неодетый отдыхающий вел себя агрессивно — очевидцы картины вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов и врачей скорой медицинской помощи.

Ранее полуголый москвич устроил драку на проезжей части, и это попало на видео.