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Эксперт развеял популярный миф о несъедобных грибах

Миколог Вишневский: универсального способа распознать несъедобный гриб нет
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Pixabay

Существует утверждение, что червивые грибы не могут быть ядовитыми, однако — это миф. Об этом в интервью «Радио 1» предупредил миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

«Ничего подобного: почти все <...> ядовитые грибы прекрасно поражаются личинками», — сказал специалист.

Он добавил, что универсального способа отличить съедобный гриб от ядовитого не существует. Собираясь в незнакомый лес или не имея достаточных знаний, эксперт посоветовал взять с собой опытного человека.

После сбора грибы следует разложить и перепроверить, заключил Вишневский.

До этого сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Никита Комиссаров призвал россиян не собирать грибы вдоль дорог и в городских парках, так как они накапливают в себе опасные для здоровья тяжелые металлы.

Ранее врач предупредила об опасности употребления ягод и фруктов с плесенью.

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