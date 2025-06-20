Эксперт развеял популярный миф о несъедобных грибах

Существует утверждение, что червивые грибы не могут быть ядовитыми, однако — это миф. Об этом в интервью «Радио 1» предупредил миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

«Ничего подобного: почти все <...> ядовитые грибы прекрасно поражаются личинками», — сказал специалист.

Он добавил, что универсального способа отличить съедобный гриб от ядовитого не существует. Собираясь в незнакомый лес или не имея достаточных знаний, эксперт посоветовал взять с собой опытного человека.

После сбора грибы следует разложить и перепроверить, заключил Вишневский.

До этого сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Никита Комиссаров призвал россиян не собирать грибы вдоль дорог и в городских парках, так как они накапливают в себе опасные для здоровья тяжелые металлы.

Ранее врач предупредила об опасности употребления ягод и фруктов с плесенью.