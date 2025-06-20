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Путин заявил, что технологический прорыв должен служить снижению уровня бедности

Путин: технологические изменения должны быть доступны всему миру

Позитивные технологические изменения должны распространяться по всему миру и быть доступными людям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Вопрос в том, как сделать так, чтобы позитивные технологические изменения распространялись повсеместно, чтобы новые цифровые технологические решения были доступны, позволяли странам или регионам, городам выходить на новый уровень развития», — заявил глава государства.

Российский лидер добавил, что также необходимо добиваться того, чтобы эффект от технологического прорыва приносил пользу людям, включая изменения структуры общества. Путин подчеркнул, что технологические изменения среди прочего должны служить снижению уровня бедности и повышению качества жизни.

В первый день ПМЭФ президент провел совещание по экономическим вопросам и выделил ключевые задачи: улучшить качество жизни людей, преобразить города и поселки, а также развить здравоохранение и образование. Кроме того, необходимо решить экологические проблемы. В ходе совещания Путин отметил, что для успешной работы нужно анализировать ситуацию, следить за макроэкономическими тенденциями внутри страны и учитывать внешние вызовы и мировую экономическую обстановку.

Ранее Путин назвал важнейшую задачу на 2025 год.

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ПМЭФ – 2025
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