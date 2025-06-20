На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ссора между соседями закончилась для одного из них в травмпункте

В Апатитах женщина сломала соседу палец после его замечания о громкой музыке
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Апатитах разборки между соседями на бытовой почве закончились в полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Мурманской области.

Как рассказал 59-летний местный житель, обратившийся в полицию, он получил травму в драке с 29-летней соседкой по подъезду. По словам мужчины, женщина и ее сожитель громко слушали музыку ночью. На следующий день он связался с матерью женщины и попросил ее поговорить с дочерью о ее поведении.

Через некоторое время недовольный ночным шумом гражданин столкнулся с нарушительницей спокойствия и ее сожителем в подъезде. Между женщиной и старшим мужчиной завязалась словесная перепалка, в результате которой первый распылил в оппонентку перцовый баллончик, а она ответила ему ударом ноги по руке.

Мужчине диагностировали закрытый перелом фаланги пальца. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» УК РФ. Фигурантке грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Петрозаводске мужчину с пистолетом задержали за разборки в подъезде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами