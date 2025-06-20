Ссора между соседями закончилась для одного из них в травмпункте

В Апатитах женщина сломала соседу палец после его замечания о громкой музыке

В Апатитах разборки между соседями на бытовой почве закончились в полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Мурманской области.

Как рассказал 59-летний местный житель, обратившийся в полицию, он получил травму в драке с 29-летней соседкой по подъезду. По словам мужчины, женщина и ее сожитель громко слушали музыку ночью. На следующий день он связался с матерью женщины и попросил ее поговорить с дочерью о ее поведении.

Через некоторое время недовольный ночным шумом гражданин столкнулся с нарушительницей спокойствия и ее сожителем в подъезде. Между женщиной и старшим мужчиной завязалась словесная перепалка, в результате которой первый распылил в оппонентку перцовый баллончик, а она ответила ему ударом ноги по руке.

Мужчине диагностировали закрытый перелом фаланги пальца. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» УК РФ. Фигурантке грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Петрозаводске мужчину с пистолетом задержали за разборки в подъезде.