В Пермском крае мать полгода истязала дочь

Жительница Пермского края стала фигуранткой уголовного дела об истязании дочери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, насилию девушка 2009-го года рождения подвергалась в период с октября 2024 по апрель 2025 года. Ее мать, жительница Чусового, систематически избивала пострадавшую. Что именно становилось причиной агрессии, не уточняется.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего путем причинения нравственных и физических страданий.

«В настоящее время ребенок изъят из семьи и помещен в центр временного содержания несовершеннолетних», – сообщается в публикации.

Сейчас сотрудники СК выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге задержали пенсионера, который несколько лет насиловал малолетнюю девочку. О произошедшем в полиции узнали после того, как мать ребенка заявила о систематическом надругательстве в отношении школьницы со стороны пожилого мужчины.

Ранее в Якутии отец жестоко избил сына за пропущенный урок.