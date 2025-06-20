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Сбер и мэрия Москвы проведут первый стартап-саммит

Греф анонсировал на ПМЭФ-2025 первый Moscow Startup Summit
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пресс-служба Сбера

Сбер и мэрия Москвы в области технологического предпринимательства и венчурных инвестиций проведут Moscow Startup Summit на площадке СберСити в столице в октябре, заявил на ПМЭФ президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

Он добавил, что Сбер разработал множество инструментов, которые помогают создавать собственные компании.

«В Москве созданы уникальные меры по поддержке малых индустриальных компаний. Вместе с мэрией Москвы мы в начале октября на площадке нашего совместного умного города в Рублево-Архангельском СберСити будем проводить первый стартап-саммит, который будет посвящен как раз отбору малых компаний в сфере технологического предпринимательства и их поддержке», — сказал Греф.

Также Греф подчеркнул, что в Сбере действует самый крупный в России бизнес-акселератор Sber500, есть акселераторы для студентов и школьников.

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ПМЭФ – 2025
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