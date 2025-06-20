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Москвич попил родниковой воды из источника в Сергиевом Посаде и заработал острую инфекцию

Москвич попил воды из источника в Сергиевом Посаде и получил кишечную инфекцию
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Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

Житель Москвы заработал острую кишечную инфекцию, попив родниковой воды из источника в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT ПРОВЕРКУ.

По информации издания, 23-летний житель столицы приехал на источник неподалеку от Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Молодые люди набрали родниковой воды, но отпить ее успел лишь один из них. Через пару часов состояние молодого человека резко ухудшилось: у него поднялась температура, начал сильно болеть живот. Медики диагностировали ему острую кишечную инфекцию.

Девушка отравившегося парня вернулась к источнику, чтобы сделать забор воды на анализ. На территории рядом с родником она обнаружила полчища испанских слизней.

Как пояснил в беседе с изданием биолог Михаил Воробьев, слизни могут быть разносчиками опасных бактерий и паразитов. Эксперт предупредил, что есть риск заражения даже кишечной палочкой.

Ранее дачникам рассказали, как защитить урожай от нашествия испанских слизней.

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