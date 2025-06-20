В Подмосковье нейросеть помогла выявить бездомных собак

В Подмосковье камеры с помощью ИИ зафиксировали более 300 случаев бездомных собак

В Подмосковье с помощью ИИ-технологий с помощью камер удалось зафиксировать более 300 случаев бездомных животных и 27 стай собак, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Для выявления бездомных животных в Московской области ИИ использует 9,7 тыс. камер системы «Безопасный регион».

В ведомстве отметили, что ИИ автоматически находит бродячих собак и стаи с точностью более 96%. Также ИИ фиксирует кадры и информацию о дате, времени и адресе.

После этого все данные оперативно передаются сотрудникам профильного ведомства, которые проверяют те точки, где нарушение уже «подсветила» нейросеть, экономя время и силы.