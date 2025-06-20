На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье нейросеть помогла выявить бездомных собак

В Подмосковье камеры с помощью ИИ зафиксировали более 300 случаев бездомных собак
close
Freepik

В Подмосковье с помощью ИИ-технологий с помощью камер удалось зафиксировать более 300 случаев бездомных животных и 27 стай собак, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Для выявления бездомных животных в Московской области ИИ использует 9,7 тыс. камер системы «Безопасный регион».

В ведомстве отметили, что ИИ автоматически находит бродячих собак и стаи с точностью более 96%. Также ИИ фиксирует кадры и информацию о дате, времени и адресе.

После этого все данные оперативно передаются сотрудникам профильного ведомства, которые проверяют те точки, где нарушение уже «подсветила» нейросеть, экономя время и силы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами