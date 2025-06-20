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Российские колонии начали массово скупать DJ-оборудование

Mash: в России ИК массово скупают DJ-оборудование и музыкальные инструменты
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Илья Наймушин/РИА Новости

Российские исправительные колонии (ИК) начали массово скупать DJ-оборудование и музыкальные инструменты для заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, с 2022 года количество музыкального оборудования, поставляемого в ИК, выросло на рекордные 470%. В воспитательных целях колонии скупают гитары, барабаны, акустические установки, пульты и другое музыкальное оборудование.

Отмечается, что за полтора года зафиксировано около 120 таких поставок, тогда как с 2018 по 2023 год их было всего 70. Помимо самого оборудования, ИК покупают и расходные материалы: барабанные палочки, струны для гитар и т.п.

До этого сообщалось, что лицам, осужденным за экстремизм, иностранным гражданам и лицам без гражданства запретят переводиться в колонии, расположенные рядом с местом проживания их родственников. Соответствующие поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, подготовленные Минюстом, были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности 2 июня.

Ранее стало известно, что «битцевский маньяк» требовал компенсацию за свои страдания в колонии.

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