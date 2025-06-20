На закрытую вечеринку для участников ПМЭФ нагрянули силовики

В Петербурге на закрытую вечеринку для участников ПМЭФ пришла полиция

В Санкт-Петербурге на закрытую вечеринку участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пришли сотрудники МВД РФ. Об этом пишет местный портал «Фонтанка».

По данным журналистов, мероприятие носило название «И пусть весь мир подождет» и проходило вечером 19 июня в гостинице «Гранд отель Мойка 22». В программе, как следует из статьи, были заявлены звездные гости, хедлайнер, Dj-сет и «невероятный вид на питерский закат».

В материале говорится, что в конце вечеринки один из гостей якобы начал бросаться с террасы ресторана бокалами и другими предметами.

«Юрист, представляющий интересы гостиницы, обратилась в полицию с заявлением и отметила, что своими действиями неизвестный причинил им материальный и репутационный ущерб. Бокалы и все прочее попали в купол атриума», — говорится в материале.

По данным СМИ, сотрудники МВД привезли в отделение 41-летнего уроженца Мурманска, который сейчас живет в Северной столице. Он заявил силовикам, что участвует в ПМЭФ.

18–21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 стало Королевство Бахрейн.

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