Назван наиболее востребованный у россиян драгоценный камень

С января по май 2025 года наблюдался рост интереса россиян к «цветным» драгоценным камням, особенно к рубинам. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками компании SOKOLOV.

Стилист Екатерина Фомина тем временем делится полезной информацией для любителей бриллиантов. В интервью газете «Известия» она рассказала, что разницу между фианитом и алмазом заметит только профессионал. Этот искусственно выращенный минерал обладает впечатляющей игрой света и доступен в широкой цветовой гамме.

Что касается «цветных» драгоценных камней, продажи украшений с рубинами выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно активно их раскупали в Екатеринбурге (+78%), Воронеже (+57%) и Москве (+38%). Высокие темпы роста в среднем по стране также показали топаз (+22%) и изумруд (+13%).

«Что касается предпочтений в типах украшений, то чаще всего россияне выбирали серьги, кольца, браслеты и подвески», — рассказали эксперты.

Ювелирный эксперт Елена Ракутина до этого назвала лучшие украшения для первого свидания. По ее словам, идеально подойдут минималистичные изделия, подчеркивающие естественность.

При этом специалист призвала добавить немного изящной многослойности на запястье или шею, аккуратный пирсинг ушей или дополнительные тонкие фаланговые кольца.

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