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Россиянам рассказали, с какого возраста детям нужно прививать любовь к животным

Ветврач Онуфриенко: детей с пяти лет нужно учить заботиться о питомце
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Freepik.com

Завести питомца мечтают почти все дети, но делать это лучше, если ребенку уже есть пять лет – с этого возраста нужно обучать его основам заботы о животных, делая это на собственном примере. Начинать лучше с самых простых поручений – например, налить воду в миску или принести игрушки собаки или кошки, объяснила НСН доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

Простые поручения и небольшие первые шаги необходимы, если питомца завели в семье, где ребенок еще маленький. Если же он взрослее, то заботиться о домашнем животном сможет более тщательно, отметила эксперт.

«С детьми постарше можно составить график со списком обязанностей. Очень важно разговаривать с ребенком о том, какие потребности есть у питомца, почему нельзя забывать о выгуле и других аспектах ухода», — пояснила она.

До этого ученые провели исследование и выяснили, что наличие домашнего животного связано с более развитой невербальной (без слов) коммуникацией у детей в возрасте двух лет, а также с лучшей речью у пятилетних детей. В семьях с собаками дети лучше читали в школьном возрасте. В то же время влияние на успеваемость может быть негативным, отмечают исследователи.

Ранее в Китае люди начали заводить дрожжи в качестве домашних питомцев.

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