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В пятницу Москву ждут дожди и прохлада

Синоптик Тишковец: дожди и температура до +17℃ ожидаются в Москве в пятницу
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Владимир Астапкович/РИА Новости

В пятницу, 21 июня, в Москве ожидается пасмурная и дождливая погода, температура воздуха поднимется лишь до +17℃, что примерно на 7 градусов ниже нормы для этого времени года. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, такая погода связана с тыловой частью циклона, центр которого находится над Башкортостаном, а также с прохождением вторичного холодного фронта. Это приведет к ухудшению погодных условий — будет облачно, пройдут осадки, а температура будет напоминать начало осени.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 4–9 м/с. Давление немного повысится, но останется ниже нормы — около 737 мм ртутного столба. Кроме того, в первой половине дня возможны слабые магнитные бури.

Специалист также отметил, что летней жары в Москве до конца июня ждать не стоит — дневные температуры вряд ли достигнут климатических норм.

На днях научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на юге России ожидаются интенсивные дожди. В Сочи, по его словам, уровень воды в реках может достичь критических отметок, что создаст риск подтопления населенных пунктов.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве в конце июня.

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