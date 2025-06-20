Россиянка решила заработать и инвестировала в мошенников почти 4 млн рублей

В Великом Новгороде местная жительница доверилась аферистам и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что 45-летняя местная жительница решила заняться инвестированием и попала на удочку злоумышленников. Она несколько месяцев отправляла деньги на счета, подконтрольные аферистам, ожидая прибыли от «вложений».

В результате женщина лишилась почти 4 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Чувашии 42-летняя местная жительница лишилась крупной суммы денег, доверившись мужчине с сайта знакомств. Новый знакомый убедил женщину вложить деньги через «сайт биржи», пообещав высокий доход. Когда попытки вывести средства не увенчались успехом, родственники объяснили ей, что она стала жертвой мошенников.

Ранее в Уфе таксист спас пенсионерку от мошенников.