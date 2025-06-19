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Россиянин-ревнивец во время ссоры избил возлюбленную до кровоизлияния в мозг

В Воронежской области ревнивец избил возлюбленную до кровоизлияния в мозг
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Depositphotos

В Воронежской области 48-летний мужчина во время ссоры избил 35-летнюю возлюбленную до мозгового кровоизлияния. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 16 июня в городе Борисоглебске, когда ранее судимый местный житель в состоянии алкогольного опьянения пришел к своей бывшей сожительнице. На почве ревности между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине множественные удары по голове, спровоцировавшие у нее субарахноидальное кровоизлияние.

После этого нападавший сам вызвал скорую помощь. Пострадавшая была экстренно госпитализирована. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан и полностью признал свою вину.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Состояние пострадавшей остается тяжелым.

Ранее на Урале ревнивец удерживал возлюбленную дома, приставив нож к ее горлу.

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