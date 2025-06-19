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Россиянин четыре месяца крал вещи из квартиры бывшей жены

В Тульской области мужчина несколько месяцев обворовывал бывшую жену
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Виталий Аньков/РИА Новости

Житель Тульской области задержан по подозрению в серии краж из квартиры бывшей жены, добычей злоумышленника стали сумки и сковородки. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 39-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что из ее квартиры пропадают вещи. Выяснилось, что к хищениям причастен бывший муж потерпевшей.

С февраля по июнь он приходил к женщине домой и совершал кражи. Добычей злоумышленника стали восемь кожаных сумок, несколько сковородок, ковры, верхняя одежда и золотой браслет. 39-летний подозреваемый задержан. В ходе допроса он признался, что украденное продал. Возбуждено уголовное дело о краже, сумма ущерба устанавливается.

До этого житель Рязани оставил бывшую жену без машины, когда пришел навестить ребенка, мужчина украл ключи от авто и поехал кататься. Наряд ДПС остановил иномарку и задержал злоумышленника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об угоне, рязанцу может грозить до пяти лет лишения свободы. Известно, что мужчина ранее был судим за аналогичное преступление.

Ранее россиянин инсценировал разбой, чтобы скрыть кражу 2,5 млн рублей.

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