Переехавшего в США экс-военного оштрафовали за получение пенсии с «северной» надбавкой

На Камчатке оштрафовали переехавшего в США экс-военного за махинации с пенсией

Мильковский районный суд Камчатского края оштрафовал бывшего военнослужащего Тихоокеанского флота (ТОФ) за получение пенсии с «северной» надбавкой после переезда в США, штат Иллинойс. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

По ее информации, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей. Инстанция учла полную компенсацию причиненного государству ущерба в 1,5 млн рублей, оказание благотворительной помощи, прежние заслуги военного, награжденного медалью за участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также его преклонный возраст.

Как говорится в судебных материалах, мужчина, отслужив на флоте, начал получать пенсию с учетом надбавок, повышений и коэффициента за службу и проживание в районе Крайнего Севера. Однако его «северный» стаж был менее 15 лет, поэтому он был обязан проинформировать военный комиссариат о своем переезде в Соединенные Штаты. В этом случае пенсионер лишался права на надбавки.

До этого в Новосибирске женщина получала более 440 тысяч рублей социальных выплат обманным путем. Она предоставила фиктивное свидетельство о рождении ребенка, которого не существует, чтобы ей перечисляли деньги.

Ранее россиянам рассказали, кто может рассчитывать на военную пенсию.