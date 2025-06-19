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«Было уже невмоготу»: россиянин украл из магазина бутылку водки и поплатился

На Алтае мужчина украл водку из магазина из-за нежелания ждать
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Григорий Сысоев/РИА Новости

На Алтае местный житель похитил водку из магазина, не желая дожидаться разрешенного времени продажи алкоголя. Об этом сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей региона.

Инцидент произошел в селе Солтон, когда мужчина, не дожидаясь разрешенного времени продажи алкоголя, взял бутылку водки и вышел из магазина без оплаты товара. В суде он признал вину, пояснив, что ему «было уже невмоготу» .

Суд признал гражданина виновным по части 1 статьи 7.27 КоАП РФ — мелкое хищение. В качестве наказания ему назначили штраф в размере тысячи рублей. Материальный ущерб магазину был полностью возмещен.

До этого в Ленинградской области одноногий вор избил продавца протезом из-за пива. Обратился ли пострадавший в правоохранительные органы – неизвестно.

Ранее грабитель укусил продавца, пытаясь спасти украденный алкоголь.

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