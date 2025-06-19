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В аэропорту Волгограда наблюдаются массовые задержки рейсов

Тринадцать рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда, еще три отменены
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Кирилл Брага/РИА Новости

Пять рейсов на вылет и еще восемь на прилет задерживаются в аэропорту Волгограда, еще три рейса отменены. Это следует из онлайн-табло аэропорта.

На вылет задерживаются два рейса на Калининград, один — на Москву, еще два — на Санкт-Петербург. На прилет задерживаются по одному рейсу на Сочи и Махачкалу, два — на Санкт-Петербург и четыре — на Москву.

Еще три два рейса отменены, два — на Санкт-Петербург и один — на Москву.

Примерно час назад в аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Информация о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда появилась 08:31 (мск).

27 мая замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.

Ранее в Минтрансе рассказали об обязанностях авиакомпаний при задержке рейсов.

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