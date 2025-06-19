Более 10 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты

Самозапрет на выдачу кредитов установили около 12 млн россиян с 1 марта этого года. Об этом сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает «Интерфакс».

Он рассказал, что власти собираются расширить применение механизмов самозапретов, чтобы предоставить гражданам дополнительные инструменты для защиты в цифровой среде.

Так, с августа у россиян появится возможность отказаться от СМС-рассылок, а с сентября — от спам-звонков. Оформить запреты можно будет через сайты и мобильные приложения операторов, отметил Григоренко.

Также с сентября этого года через «Госуслуги» граждане смогут оформить самозапрет на оформление сим-карт.

Сервис самозапрета на кредиты начал действовать в России с 1 марта. Его можно бесплатно установить через портал «Госуслуги». В многофункциональных центрах подобная возможность появится с 1 сентября. За первый месяц работы сервиса самозапрет установили 7,94 млн россиян.

Ранее экономист назвал условие для отказа россиян от банковских вкладов.