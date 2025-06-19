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В Калининграде пассажир изрезал ножом водителя такси и угнал его машину

Пассажир изрезал таксиста ножом и угнал его машину в Калининграде
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ГУ МВД России по Калининградской области

В Калининграде пассажир изрезал таксисту лицо и голову, затем угнал его машину. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Ранним утром 11 июня 44-летний таксист принял заказ и приехал к дому на улице Горького, чтобы забрать пассажира. Однако тот, едва оказавшись в машине, стал вести себя агрессивно. Он достал строительный нож и нанес водителю 12 порезов — пострадали голова, лицо и шея. Злоумышленник требовал, чтобы пострадавший отдал ему машину, и в конце концов ему удалось на время завладеть транспортным средством.

Раненый покинул салон, а угонщик покинул место происшествия на его Renault. Таксист немедленно обратился в полицию, а затем был доставлен в БСМП. Вскоре угнанную иномарку нашли брошенной неподалеку и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. Молодого человека уже заключили под стражу. Он пробудет в СИЗО до 11 августа.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»), виновному грозит до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие.

Ранее пьяный пассажир вонзил нож в шею таксиста, посчитав, что тот возит его по кругу.

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