На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Московская область и «МегаФон» продолжат сотрудничество в сфере ЖКХ

Московская область и «МегаФон» займутся развитием экомониторинга и цифровизации
close
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Московская область и ПАО «МегаФон» подписали соглашение о продолжении совместных проектов в сфере ЖКХ и экологического мониторинга. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и генеральным директором «МегаФона» Хачатуром Помбухчаном.

Глава региона отметил, что цифровые технологии активно внедряются во все сферы жизни Подмосковья. По его словам, ЖКХ является одним из ключевых направлений, где важно обеспечить контроль, предупреждение внештатных ситуаций и своевременное реагирование.

«МегаФон» нам в этом помогает. Мы продолжим совместные проекты, позволяющие осуществлять качественный экомониторинг, отслеживать температуру и давление на котельных при помощи датчиков. Кроме того, «МегаФон будет» помогать перевести на отечественное программное обеспечение предприятия ЖКХ Московской области», — сказал он.

На данный момент оператор обеспечивает работу 285 постов контроля загрязнения атмосферного воздуха в регионе (всего их 309). При этом планируется доукомплектовать существующие посты оборудованием и ввести в эксплуатацию новые станции.

Кроме того, «МегаФон» установил умные датчики в 500 подмосковных котельных. Эти устройства позволяют следить за показателями теплоносителя и отправлять оповещения инженерам в случае отклонений от нормы. Уже почти все котельные региона (2269 объектов) оснащены такими датчиками. Данные передаются в Центр управления регионом и отображаются на специальной карте.

«Следующим этапом взаимодействия МегаФона и правительства Московской области станет внедрение существенно более сложных решений, направленных на выстраивание устойчивой цифровой экономики области», — сказал Помбухчан.

Также стороны займутся переводом предприятий ЖКХ на отечественное программное обеспечение. «МегаФон» будет отвечать за техническую совместимость ПО с существующей инфраструктурой, обучение персонала и техническую поддержку.

Помимо этого, компания продолжит развитие телеком-инфраструктуры в социальных объектах региона. В 2025 году оператор построит и модернизирует более 600 базовых станций для расширения покрытия и увеличения емкости сети в Московской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами