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В Киргизии предложили отказаться от названия Кыргызстан

В Киргизии предложили не использовать название Кыргызстан
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РИА Новости

Депутат Жогорку Кенеша (верхней палаты парламента) Киргизии Арсланбек Малиев рекомендовал президенту республики Садыру Жапарову отказаться от использования названия «Кыргызстан» при упоминании страны в Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает ТАСС.

Вместо этого он предложил использовать официальное название государства – «Кыргызская республика». Малиев не уточнил причины своей рекомендации, отметив лишь, что данное название следует использовать при участии представителей страны в международных мероприятиях.

Депутат добавил, что поделился этой идеей с президентом Жапаровым, и тот «прислушался» к его мнению.

13 мая CNN со ссылкой на источник сообщил, что Трамп отказался от идеи переименования Персидского залива в связи с позицией Ирана. Как утверждает источник телеканала, американский президент высказывал предложение изменить название залива на Арабский, однако представители Исламской Республики ясно дали понять, что будут активно противостоять этому шагу.

Ранее депутат Рады заявил о решении переименовать 328 населенных пункта на Украине.

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