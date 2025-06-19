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Мигранта, похитившего школьницу в Екатеринбурге, отправили под стражу

Подозреваемого в похищении школьницы в Екатеринбурге арестовали
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Суд избрал меру пресечения иностранцу, которого подозревают в похищении девушки в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды Свердловской области».

Мигранта отправили под стражу на два месяца, до 15 августа 2025 года.

«Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной порядке в Свердловский областной суд в течение трех суток», – сообщается в публикации.

14-летняя девушка пропала в начале июня. По словам отца, она никогда не убегала из дома и даже не ночевала у друзей. Было известно, что она находится в Челябинске, но точный адрес установить не получалось.

Позже ее обнаружили в съемной квартире 24-летнего мигранта в Челябинске, который оказался соседом семьи девушки в Екатеринбурге. По данным местных изданий, школьница была влюблена в молодого человека, об этом знали все, кроме ее родителей.

Когда отец и мать стали замечать странности в поведении дочери, вместе с возлюбленным она сбежала из дома. Сейчас она уже с родителями.

Ранее в Петербурге мигрант изнасиловал и ограбил девушку на парковке.

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