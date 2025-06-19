Директор российской школы получил срок за травму ученика

В Петербурге директора школы осудили на два года за падение шкафа на ученика

В Санкт-Петербурге суд признал виновной в халатности директора одной из школ Фрунзенского района, где травмировался ученик. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел 12 февраля. Согласно материалам дела, на второклассника упала конструкция, которая не была закреплена должным образом. Шкаф, на котором был закреплен игровой тир, образовательная организация установила без согласования. В результате школьник получил серьезную травму головы. Его госпитализировали в реанимацию, экспертиза квалифицировала его травму как тяжкий вред здоровью.

Директора школы признали виновной и приговорили ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также на год ей запретили заниматься педагогической деятельностью.

Ранее в МВД предупредили школы и вузы о штрафах за прием детей нелегалов.