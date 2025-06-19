Врач рассказала, как часто нужно стирать подушки

Подушки и одеяла стоит стирать не реже одного раза в три месяца. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач, кандидат медицинских наук, член Европейской академии аллергии и клинической иммунологии Ольга Жоголева.

По ее словам, рекомендация особенно важна для людей, у которых есть аллергия на клещей домашней пыли. Она уточнила, что их можно уничтожить во время стирки при 60°. В связи с этим она посоветовала регулярно стирать постельное белье и другие атрибуты для сна при этой температуре.

Врач добавила, что людям с кожными заболеваниями стоит менять постельное белье каждую неделю.

«Что касается акне, прыщей, рекомендуется стирать постельное белье в среднем раз в неделю, потому что обострение акне обусловлено флорой, которая живет на коже», — заключила она.

Эксперт по уходу за текстилем Дэвид Смит до этого говорил, что перекись водорода поможет очистить подушку от пыли, бактерий, клещей и грибков. По его словам, грязные подушки могут стать причиной аллергии, раздражений кожи и проблем с дыханием. Кроме того, в них могут скапливаться пот, жир и омертвевшие клетки кожи.

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