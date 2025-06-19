На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, как часто нужно стирать подушки

Врач Жоголева: подушки нужно стирать раз в три месяца
close
Shutterstock

Подушки и одеяла стоит стирать не реже одного раза в три месяца. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач, кандидат медицинских наук, член Европейской академии аллергии и клинической иммунологии Ольга Жоголева.

По ее словам, рекомендация особенно важна для людей, у которых есть аллергия на клещей домашней пыли. Она уточнила, что их можно уничтожить во время стирки при 60°. В связи с этим она посоветовала регулярно стирать постельное белье и другие атрибуты для сна при этой температуре.

Врач добавила, что людям с кожными заболеваниями стоит менять постельное белье каждую неделю.

«Что касается акне, прыщей, рекомендуется стирать постельное белье в среднем раз в неделю, потому что обострение акне обусловлено флорой, которая живет на коже», — заключила она.

Эксперт по уходу за текстилем Дэвид Смит до этого говорил, что перекись водорода поможет очистить подушку от пыли, бактерий, клещей и грибков. По его словам, грязные подушки могут стать причиной аллергии, раздражений кожи и проблем с дыханием. Кроме того, в них могут скапливаться пот, жир и омертвевшие клетки кожи.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать хорошее постельное белье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами