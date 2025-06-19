Врач объяснила, почему важно наблюдать за спасенным из воды несколько суток

Врач Уланкина: у спасенного из воды человека могут возникнуть осложнения

Мероприятия по спасению человека из воды завершились — он в безопасности, дыхание восстановлено. Однако на этом опасность не заканчивается, за состоянием пострадавшего необходимо следить в течение нескольких суток. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Может развиться так называемое вторичное утопление — отсроченное осложнение, когда даже небольшое количество воды, попавшее в легкие, вызывает постепенный отек легочной ткани», — предупредила врач.

Если у потерпевшего появились кашель, боль в груди, затруднение дыхания, усталость или спутанность сознания, требуется немедленная госпитализация, подчеркнула она.

До этого Уланкина объяснила, как оказать первую помощь спасенному из воды человеку. По ее словам, в первую очередь необходимо вызвать скорую помощь, а затем приступить к реанимационным мероприятиям.

Пока карета скорой помощи в пути, важно освободить дыхательные пути пострадавшего от воды, положив его животом на свое колено, затем очистить рот от травы и слизи. Если человек не дышит самостоятельно, следует немедленно начать сердечно-легочную реанимацию, проинструктировала эксперт.

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