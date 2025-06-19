Застрявшая рыбная кость проткнула женщине шею в Таиланде, пишет World of Buzz.

Как рассказала женщина, она съела тарелку рыбного супа, не заметив острых костей. Вскоре после этого тайка почувствовала резкую боль в горле. Пытаясь избавиться от инородного тела, пострадавшая проглатывала дополнительную пищу и даже пыталась самостоятельно достать кость пальцем, но безуспешно — это лишь глубже вдавило кость в ткани и вызвало воспаление.

На первом приеме врачи не смогли обнаружить рыбную кость на рентгене и предположили, что она уже прошла через пищеварительную систему. Однако состояние женщины ухудшалось: появились симптомы, напоминающие воспаление щитовидной железы. Через две недели, когда боль достигла максимума, кость неожиданно начала проступать наружу сквозь кожу.

Ее муж сообщил, что сразу же отвез жену в больницу Bueng Sam Phan, где рентген подтвердил наличие кости. Женщине была проведена экстренная операция, во время которой врачи успешно удалили инородный предмет. По словам медиков, это первый случай подобного рода за их практику.

Ранее в Таиланде женщина руками поймала напавшую на нее кобру и приехала с ней в больницу.