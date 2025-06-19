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Большинство россиян научилось распознавать телефонных мошенников

Rambler&Co: 91% россиян за последний год столкнулись с телефонными мошенниками
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Depositphotos

Большинство россиян (91%) столкнулись с попытками телефонного мошенничества за последний год, следует из результатов совместного исследования Rambler&Co, Сбера и мобильного оператора «СберМобайл» в рамках ПМЭФ-2025.

Опрос показал, что 92% россиян научились распознавать телефонных мошенников. Также стало известно, что 43% из них вступают с ними в диалог. Каждый пятый (22%) респондент делает это ради шутки, 15% пытаются вывести мошенника из себя, 6% хотят перехитрить собеседника, а 37% опрошенных не отвечают на звонки с неизвестных номеров.

По данным опроса, 78% россиян кладут трубку, когда слышат, что собеседник называет себя представителем государственных органов или должностным лицом.

Также опрос показал, что 87% россиян хотят повысить свой уровень знаний об информационной безопасности. Почти половина из них (53%) читают о новых мошеннических схемах, 24% следят за новостями об утечках данных, 20% используют двухфакторную аутентификацию и не переходят по подозрительным ссылкам, 2% проходят онлайн-курсы по кибербезопасности.

Опрос проходил в июне 2025 года. Всего в нем приняли участие 81 615 человек.

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ПМЭФ – 2025
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