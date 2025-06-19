В Кемерово у мужчины в кишечнике застрял болт после похода к стоматологу

Медики Кемерово спасли мужчину, которому в организм попал стоматологический инструмент. Об этом сообщает больница имени Подгорбунского.
Во время приема у стоматолога случайно отлетел болт для установки импланта, который пациент рефлекторно проглотил.
«Металлический болт размером около трех сантиметров никак не мог выйти естественным путём, поэтому мужчина обратился к нашим врачам», – сообщается в публикации.
Медики заметили, что предмет находится в тонкой кишке, после чего переместили его в толстую, однако это не помогло, и специалисты извлекли деталь эндоскопическим методом.
На данный момент пациент не чувствует серьезного дискомфорта.
Медики назвали этот случай «интересным и серьезным». По их словам, проглатывание металлических предметов может привести к кровотечению и появлению серьезных травм на стенках кишки.
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