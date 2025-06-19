Стало известно, когда в РФ могут запустить беспилотные пассажирские поезда

Минтранс: беспилотные пассажирские поезда в РФ могут запустить до 2030 года

В России могут запустить беспилотные пассажирские поезда дальнего следования до 2030 года. Об этом ТАСС рассказал замминистра транспорта РФ Андрей Никитин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«До 2030 года точно технологии будут использоваться. Сначала в грузовых поездах, потом в пассажирских», — отметил Никитин.

До этого глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов говорил, что в конце 2025 года в столичном метро начнутся испытания нового поезда «Москва-2026», которые уже в следующем году может выйти на линии.

Кроме того, в ближайшие годы в метрополитене могут появиться первые беспилотные поезда, добавил Ликсутов.

11 июня ТАСС сообщало, что скоростной поезд «Аврора», который 11 июня перевезет пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург, побьет рекорд по числу пассажиров и попадет в Книгу рекордов России.

Ранее Москву назвали одним из мировых лидеров по темпам обновления подвижного состава.