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В Малайзии временно запретили работу Telegram

Bernama: суд Малайзии вынес временный судебный запрет на Telegram
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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

В Малайзии суд временно запретил работу мессенджера Telegram по требованию местного регулятора — Комиссии по связи и мультимедиа (MCMC). Об этом сообщает агентство Bernama.

Комиссия обвинила платформу и два связанных с ней канала — «Edisi Siasat» и «Edisi Khas» — в распространении контента, который нарушает законы страны и подрывает доверие к государственным структурам.

Регулятор отметил, что несколько раз предупреждал Telegram о необходимости удалить запрещенные материалы, но платформа не предприняла достаточных действий. В результате суд принял решение остановить работу Telegram, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вредоносного контента.

Комиссия по связи пообещала дать Telegram шанс объясниться в суде. При этом ведомство предупредило, что другие соцсети и мессенджеры в Малайзии тоже должны соблюдать законы, иначе их ждут похожие меры.

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