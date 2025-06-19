Оскорбившую российских военных блогершу вновь доставили в полицию

35-летняя блогерша, негативно отзывавающаяся об участниках специальной военной операции (СВО) и оскорблявшая сотрудника полиции, вновь доставлена в следственный отдел. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Иркутской области.

Доставление было осуществлено сотрудниками Центра противодействия экстремизму ГУ МВД. С женщиной будут проводиться необходимые следственные действия.

Блогерша отказалась объяснить, зачем она опубликовала в интернете недостоверную информацию.

Женщину задержали утром 13 июня. Дверь в квартиру женщины пришлось вскрывать спасателям, так как она не хотела пускать правоохранителей, утверждая, что сломан замок.

При этом, когда силовики попали внутрь жилища, они обнаружили блогершу в подвыпившем состоянии с ножом в руках. Утверждалось, что она хотела себя покалечить, но в итоге не сделала этого.

Ранее студентку московского вуза оштрафовали за комментарий в адрес участника СВО.