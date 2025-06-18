В Коми шофер испугался срока за госизмену и отдал мошенникам 7,5 млн рублей

Житель Коми поверил в легенду мошенников об уголовном деле, остался без машины и отдал мошенникам все накопления. Об этом сообщает УМВД республики.

С заявлением в полицию обратился 54-летний мужчина, работающий водителем на одном из местных предприятий. Потерпевший сообщил, что с ним под видом силовиков связались неизвестные. «Сотрудник ФСБ» сообщил печорцу, что с его банковского счета была предпринята попытка перевода денег на Украину и теперь ему грозит уголовное дело.

Чтобы подтвердить свою невиновность, мужчина согласился на предложенный собеседником компромисс. По оговоренной схеме он должен был перевести имеющиеся накопления на временное хранение на «страховой счет». Кроме того, аферисты также сообщили ему, что неизвестные злоумышленники якобы планируют завладеть автомобилем мужчины. Они порекомендовали потерпевшему продать транспортное средство, а вырученные деньги перевести по тем же реквизитам.

Мужчина выполнил все указания звонивших и лишился 7,5 млн рублей. Обнаружив, что собеседники удалили переписку в мессенджере, россиянин понял, что стал жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионер из Иваново потерял 6 млн рублей в финансовой афере.