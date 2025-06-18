Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской области

Работу мобильного интернета ограничили в Смоленской области в рамках обеспечения безопасности. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Василий Анохин.

«Уважаемые жители! Информирую вас об ограничениях в работе мобильного интернета на некоторых участках региона. Мера принята в интересах обеспечения безопасности», — написал он.

Анохин отметил, что проводной интернет и сотовая связь продолжат работать.

Накануне сообщалось, что в 16 регионах России фиксируются сбои в работе мобильного интернета. Речь идет о сбоях в Московской, Ленинградской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тюменской, Самарской, Тамбовской, Челябинской и Магаданской областях, в республиках Тыва и Якутия, а также в Забайкальском, Приморском и Хабаровском крае.

Ранее Путин поручил уделить особое внимание поддержке интернета в РФ.