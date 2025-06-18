В клубе «Валдай» обозначили сферы для достижения технологического лидерства России

На фоне краха текущей глобальной системы отношений государствам важно обеспечивать свой технологический и производственный суверенитет. Об этом на сессии «Устойчивость в мире неопределенности: всеобщая безопасность через укрепления отдельных государств» дискуссионного клуба «Валдай», прошедшей в рамках ПМЭФ, заявил политолог Федор Лукьянов.

По его словам, устойчивость страны подразумевает ее способность обеспечивать себя всем необходимым для нормального функционирования. Лукьянов отметил, что для этого необходимо развитие технологического и производственного суверенитетов.

«Мы определили направления для технологического лидерства: транспорт: авиационный, автомобильный, беспилотный, судостроение, химическая промышленность, роботизация и средства производства автоматизации», – рассказал статс-секретарь Минпромторга Роман Чекушов.

Все эти сферы, как отметил Черкушов, были объединены законом «О технологической политике», что позволило науке и промышленности говорить на одном языке и перейти на технологически важный уровень партнерства, когда государство обеспечивает заказ тех товаров, который инвестор готов производить.

Россия уже в 2014 году осознала, что время равного доступа к международным технологиям прошло, добавил Черкушов. Сразу после ухода зарубежных компаний с российского рынка открывшиеся ниши заняли отечественные производители.

Статс-секретарь Минпромторга подчеркнул, что в нынешних условиях страна должна стремиться не только к технологическому суверенитету, но и к технологическому лидерству. Кроме того, в России активно развивается государственно-частное партнерство, ведется работа по защите внутреннего рынка и многое сделано в плане национального режима.