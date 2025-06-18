Мигрант ударил чужого ребенка за то, что его сыну попали мячом в лицо во время игры

В Калужской области мигрант ударил чужого ребенка из-за того, что его сыну попали мячом в лицо во время игры в футбол. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 9 июня в селе Чипляево Спас-Деменского района. По данным следствия, местный житель-мигрант подозвал к себе 12-летнего мальчика возле библиотеки и, угрожая ему, ударил малолетнего по голове ладонью. Конфликт возник после того, как накануне во время школьного футбольного матча мяч попал в лицо сыну иностранца.

Мать пострадавшего ребенка обратилась в Следственный комитет через социальные сети, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Дело взято на личный контроль Председателем СК России Александром Бастрыкиным. Подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.

Параллельно с расследованием инцидента правоохранители проводят проверку соблюдения миграционного законодательства иностранными гражданами в селе Чипляево. Организован рейд по выявлению возможных нарушений.

Ранее мигрантка избила восьмилетнего мальчика на детской площадке в Подмосковье.