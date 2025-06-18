Минздрав: в больницах остаются шесть пострадавших при ЧП с поездом под Брянском

В настоящее время в больницах остаются шесть человек, которые пострадали при крушении поезда в Брянской области в начале июня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.

«В стационарах сейчас остаются шесть пострадавших, в том числе двое детей. Все они идут на поправку. У всех состояние средней или легкой степени тяжести. Часть из них уже готовится к выписке», — сообщил Кузнецов.

Он отметил, что домой уже выписали 64 человека, включая двух несовершеннолетних.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях произошло обрушение мостов. Следственный комитет завершил первоначальные следственные действия. В ведомстве заявили, что в обоих случаях это было умышленным подрывом.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье «Теракт». В СК сообщили, что в результате подрыва мостов в двух регионах пострадали 113 человек, в том числе дети.

Ранее Небензя сообщил о действиях ряда стран в Совбезе ООН по сокрытию терактов ВСУ в РФ.