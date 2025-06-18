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В Бишкеке восстановили подачу электричества

Минэнерго Киргизии сообщило о возобновлении подачи электричества в Бишкеке
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РИА Новости

Министерство энергетики Киргизии сообщило о восстановлении подачи электричества в столице страны Бишкеке и в прилегающей к нему Чуйской области. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время электроснабжение в столице и Чуйской области после непродолжительного периода времени восстановлено», — заявил представитель министерства.

Отмечается, что электричество подается в большинство районов столицы. По предварительным данным, причиной отключения стали технические неполадки.

В среду днем, 18 июня, стало известно, что в Бишкеке остались без электричества почти все районы города. Предположительно, произошла авария на одной из подстанций, сообщали в Минэнерго.

10 мая в Абхазии случился тотальный блэкаут. По словам первого замминистра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тиграна Делибалтяна, республика была обесточена из-за сильного ветра.

Ранее в Испании опубликовали отчет о причинах апрельского блэкаута.

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