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Врач рассказал, какую пользу для здоровья приносят прогулки

Врач Лишин: прогулки помогут улучшить работу мозга
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Look Studio/Shutterstock/FOTODOM

Во время отдыха на природе люди могут улучшить работу мозга и снять напряжение с глаз. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

По его словам, прогулки способствуют восстановлению нервной системы, а также помогают избежать кислородного голодания мозга. Последнее способствует улучшению функционирования органа, а также нормализует сон, состояние нервной системы и настроение.

«Также нервная система реагирует на цветовой спектр, а на природе нас окружает зеленый, успокаивающий оттенок. Он вызывает чувство безопасности, поэтому и ассоциируется с умиротворением», — отметил Лишин.

Кроме того, во время прогулок отдыхает зрительный аппарат. При этом врач призвал использовать средства для защиты от клещей и солнца на природе.

Неврологи до этого говорили, что отдых для мозга через определенные занятия поможет снизить стресс и улучшить внимание. Так, например, можно прогуляться или поиграть в игры на логическое мышление, такие как шахматы. Это поможет расслабиться и натренировать ум, отметили эксперты. Кроме того, эффективными для психического здоровья могут стать вязание или шитье.

Ранее был назван простой способ облегчить боль в спине без лекарств.

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