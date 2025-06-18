Главный раввин России заявил, что у людей есть интерес к еврейству «на генетическом уровне»

Последнее время российские евреи чаще интересуются своей культурой и приходят в еврейские общины, заявил в интервью «Газете.Ru» главный раввин России Берл Лазар.

«Интерес к еврейству у людей существует на генетическом, на ментальном уровне, на культурологическом уровне. И наша община в России, и в особенности в Москве, старается идти навстречу этому. Евреи больше интересуются своей историей, своей культурой, традициями своего народа — а отсюда приходят, в том числе, к сугубо религиозным текстам и ритуалам», — пояснил Лазар.

Нельзя сказать, что этот процесс «приобрел взрывной характер», уточнил он. Однако можно заметить, что стало больше тех, кто проводит религиозные свадьбы, участвует в еврейских праздниках, покупает мацу на Песах. В целом, сейчас для еврея в России обратиться к своим корням и влиться в религиозную жизнь намного проще, чем раньше, добавил собеседник «Газеты.Ru».

«Здесь нам во многом помогают новые технологии доставки и получения информации... Интегрироваться в общину сейчас куда легче, чем было в совсем еще недавнем прошлом. Общины наши сформировались практически во всех крупных городах России, да и во многих городах поменьше. С учетом всего этого современному еврею в России стало гораздо легче учить Тору», — резюмировал раввин.

Подробнее о том, как менялось отношение к евреям в стране и почему многие до сих пор верят в «мировой еврейский заговор», — в интервью Лазара «Газете.Ru».

Ранее раввин Александр Борода заявил, что в Россию вернулись все евреи, которые уезжали после начала спецоперации на Украине.