На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главный раввин России заявил, что у людей есть интерес к еврейству «на генетическом уровне»

Главный раввин России рассказал, что евреям страны стало легче учить Тору
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Последнее время российские евреи чаще интересуются своей культурой и приходят в еврейские общины, заявил в интервью «Газете.Ru» главный раввин России Берл Лазар.

«Интерес к еврейству у людей существует на генетическом, на ментальном уровне, на культурологическом уровне. И наша община в России, и в особенности в Москве, старается идти навстречу этому. Евреи больше интересуются своей историей, своей культурой, традициями своего народа — а отсюда приходят, в том числе, к сугубо религиозным текстам и ритуалам», — пояснил Лазар.

Нельзя сказать, что этот процесс «приобрел взрывной характер», уточнил он. Однако можно заметить, что стало больше тех, кто проводит религиозные свадьбы, участвует в еврейских праздниках, покупает мацу на Песах. В целом, сейчас для еврея в России обратиться к своим корням и влиться в религиозную жизнь намного проще, чем раньше, добавил собеседник «Газеты.Ru».

«Здесь нам во многом помогают новые технологии доставки и получения информации... Интегрироваться в общину сейчас куда легче, чем было в совсем еще недавнем прошлом. Общины наши сформировались практически во всех крупных городах России, да и во многих городах поменьше. С учетом всего этого современному еврею в России стало гораздо легче учить Тору», — резюмировал раввин.

Подробнее о том, как менялось отношение к евреям в стране и почему многие до сих пор верят в «мировой еврейский заговор», — в интервью Лазара «Газете.Ru».

Ранее раввин Александр Борода заявил, что в Россию вернулись все евреи, которые уезжали после начала спецоперации на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами