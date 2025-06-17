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В Англии арестовали воспитательницу детского сада, избившую 22 ребенка

В Англии воспитательница детского сада избила 22 ребенка и была арестована
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В Англии арестовали воспитательницу детского сада, избившую 22 ребенка, пишет The Sun.

Сотрудница детского сада Роксана Лецка признана виновной в жестоком обращении с 22 детьми во время работы в садике Riverside Nursery в Лондоне. Ее действия были зафиксированы на видео, на котором она в течение шести месяцев наносила детям физический вред — царапины, следы от уколов и синяки на лице, шее, ногах и животе.

Во время судебного разбирательства были показаны кадры с камер наблюдения, на которых видно, как женщина щипала детей, хватала их за волосы и даже несколько раз пнула одного из мальчиков по лицу. В одном случае она использовала электронную сигарету перед тем, как напасть на ребенка, а затем неоднократно щипала другого малыша, пока тот не заплакал. Также она оглядывалась вокруг, чтобы убедиться, что ее никто не видит.

Ее адвокат утверждал, что она испытывала усталость, страдала от проблем со здоровьем и находилась в состоянии эмоционального выгорания. Однако прокуроры отметили, что это не может служить оправданием действиям Роксаны, которые были осознанными и целенаправленными.

Сейчас Лецка находится под стражей и ждет решения суда.

Ранее учителя лишили свободы за установку камеры в школьном туалете для девочек.

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