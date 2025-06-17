В Пулково открыли новую автодорогу вдоль пассажирского терминала

Новая автомобильная дорога вдоль пассажирского терминала в аэропорту «Пулково» введена в эксплуатацию в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

В публикации отмечается, что новая дорога предназначена для движения личного транспорта и такси, что должно позволить сократить время пребывания автомобилей в зоне прибытия.

Подчеркивается, что также в аэропорту будет повышена пропускная способность зоны прибытия на 40%.

Решение о запуске новой дороги было реализовано в преддверии ПМЭФ, а также с учетом роста трафика в летний сезон, добавили в пресс-службе.

Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в страну в ближайшее время прибудет много зарубежных гостей, в том числе в рамках проведения ПМЭФ.

Ранее сообщалось, что Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ.