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На борту рейса Иркутск — Москва загорелся китайский смартфон

Смартфон загорелся на борту самолета, летевшего из Иркутска в Москву
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Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

Китайский смартфон загорелся на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Смартфон Realme 14 Pro начал дымиться в воздухе во время рейса Иркутск — Москва.

Его владелец бросил гаджет на пол, а другие пассажиры стали поливать водой. Бортпроводницы быстро сориентировались и, надев огнеупорные перчатки, затопили телефон в специальном контейнере и изолировали в туалете.

В авиакомпании рассказали, что запах гари успел дойти до кабины пилотов. После этого в салоне отключили вентиляцию, раздали салфетки и попросили всех наклонить голову вниз. Беременную девушку пересадили подальше от дыма.

В результате происшествия пострадал только ковролин у пассажирского кресла. Самолет долетел до аэропорта Домодедово без задержек.

4 июня сообщалось, что на рейсе, следовавшем из Санкт-Петербурга в Якутск, взорвался пауэрбанк.

Ранее на видео попал момент взрыва смартфона во время замены аккумулятора.

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