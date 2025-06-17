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На популярный пляж в Шотландии выкинуло человеческую ногу

Daily Star: в Шотландии на пляже нашли человеческую ногу
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Михаил Голенков/РИА Новости

На популярный пляж в Шотландии выкинуло человеческую ногу, пишет Daily Star.

На популярном пляже Прествик в Айршире была обнаружена человеческая нога, все еще закутанная в носок и обутая в туфель. Об этом сообщила пресс-служба полиции Шотландии, подтвердившая факт находки и начало расследования.

По словам очевидца, который первым наткнулся на останки утром во время прогулки по пляжу, нога была частично зарыта под водорослями. На данный момент неизвестно, кому принадлежала конечность, а также каким образом она оказалась в воде, сколько времени находилась там до обнаружения и при каких обстоятельствах была отделена от тела.

Примечательно, что инцидент произошел в том же городе, где более двадцати лет назад жил и действовал известный серийный маньяк Уильям Беггс, прозванный «Резчиком из озера», отбывающий пожизненное заключение. Полиция Шотландии пока не связывает текущую находку с делом Беггса, но продолжает расследование.

Ранее турист на Филиппинах сфотографировал на пляже существо, похожее на «инопланетянина».

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