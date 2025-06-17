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Врач ответила, почему люди стали реже сталкиваться с деменцией

Врач Чердак: современные люди стали реже сталкиваться с деменцией
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Shutterstock

Риск развития деменции начал снижаться с каждым поколением, поэтому людям становится проще сохранять память и здоровье мозга в старости. Об этом kp.ru рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Мария Чердак.

«Чем выше уровень образования, тем больший запас прочности закладывается в центральной нервной системе. Получая новые знания и навыки, мы увеличиваем количество и плотность контактов между нервными клетками головного мозга», — пояснила эксперт.

Она отметила, что на фоне этого болезни Альцгеймера становится сложнее разрушить мозг настолько, чтобы у пациентов развились тяжелые симптомы. Дополнительную защиту также создает здоровый образ жизни, добавила Чердак. По ее словам, современные люди начали тщательнее следить за своим давлением, уровнем сахара и холестерина в крови, а также заниматься спортом, правильно питаться и так далее.

Международная группа ученых из Китая и Австралии до этого доказала, что регулярные поездки на велосипеде могут существенно снизить риск развития деменции.

Ранее рост трат на ЖКХ связали с повышенным риском деменции.

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