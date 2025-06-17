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В Москве алиментщик подверг свою жизнь опасности, пытаясь скрыться от силовиков

В Москве алиментщик спрятался в шахту лифта, чтобы сбежать от Росгвардии

В Москве алиментщик, приговоренный к обязательным работам за неисполнение своих обязанностей перед ребенком, пытался скрыться от силовиков, но у него ничего не вышло. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Росгвардии.

Нарушителя задержали в одном из домов Центрального округа города. Росгвардейцы во время патрулирования Долгоруковской улицы получили информацию, что в доме может прятаться мужчина, который находится в федеральном розыске. При осмотре подъезда бойцы обнаружили мужчину в шахте лифта. Он уклонялся от исправительных работ, назначенных судом за неуплату алиментов.

«Нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — уточнили в ведомстве.

До этого в Пермском крае мужчина прятался от приставов под журнальным столиком, но не поместился в «укрытии».

Ранее в Югре мужчину не пустили на свадьбу к дочери из-за огромного долга по алиментам.

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