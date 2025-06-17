В Госдуме призвали не перегибать с запретом на сделки с недвижимостью за наличные

Запрет на сделки с недвижимостью за наличные поможет в борьбе с отмыванием средств и мошенниками. Такой шаг позволит сделать весь процесс покупки или продажи жилья более прозрачным, но важно, чтобы не было перегибов, считает депутат Госдумы Александр Якубовский. В данном законе необходимо исключение, заявил он RT.

По мнению депутата, полный запрет на все виды сделок с недвижимостью, которые подразумевают расчет наличными средствами, будет нецелесообразен – нужны исключения. Необходимо просто усилить контроль за такими операциями, чтобы отсеивать подозрительные случаи, считает он.

Нужно особенно тщательно контролировать сделки жителей отдаленных и сельских территорий, где до сих пор преобладает выбор в пользу расчета наличными, отметил Якубовский.

«Для таких ситуаций должны быть предусмотрены четко прописанные исключения. Буду внимательно следить за развитием инициативы и настаивать на балансе между контролем и правами добросовестных граждан», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, Генпрокуратура поддержала введение запрета на сделки с недвижимостью за наличные, объяснив это увеличением случаев дистанционного мошенничества в сфере недвижимости. Подчеркивается, что в РФ необходимо специальный закон, регулирующий правила предоставления посреднических услуг. Предполагается, что он определит пределы ответственности, в том числе материальной, за некачественно оказанные посреднические услуги, в результате которых участник сделки лишился жилья.

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