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Военный эксперт предрек Европе «внутренний взрыв»

Военэксперт Подоляка: Европе грозит тяжелый внутренний кризис
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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Военный обозреватель Юрий Подоляка в интервью Tsargrad.tv прокомментировал призывы генерального секретаря НАТО Марка Рютте увеличить расходы стран Европы на оборону. По мнению журналиста, если европейские чиновники продолжат следовать воинственному курсу, их государства ждет внутренний взрыв.

«Так называемая крепкая европейская демократия — это никакая не демократия, это самый что ни на есть жесткий авторитаризм. <...> Это вступает в противоречие с той ментальной нагрузкой, которую накладывали годами, десятилетиями на европейское население, этот диссонанс очевиден. Соответственно, внутренний взрыв Европейского союза неизбежен, если ничего не будет меняться в его внутренней политике», — считает Подоляка.

А пока Рютте делает то, чего требует генеральная линия Брюсселя, — мобилизует Евросоюз для дальнейшей борьбы с Россией, констатировал эксперт.

В начале июня Рютте предложил повысить расходы на оборону стран-членов НАТО с нынешних 2% до 3,5% ВВП. Также он призвал тратить еще 1,5% ВВП на развитие инфраструктуры.

Он также посоветовал увеличивать расходы на военные нужды правительству Британии. В противном случае, по его словам, в Соединенном Королевстве «лучше учить русский язык».

Ранее генсек НАТО рассказал, сколько альянс будет готовиться к конфликту с Россией.

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