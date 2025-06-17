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Эксперт: если стоматолог не задал этого вопроса, стоит насторожиться

Врач Балакирева: стоит насторожиться, если стоматолог не спросил об аллергии
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Shutterstock/Nestor Rizhniak

Перед любым вмешательством стоматолог должен уточнить у пациента, есть ли у него аллергия на анестезию. Если этого вопроса не последовало, следует насторожиться. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщила врач-ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева.

«Вы пришли в клинику — вам дают опросный лист, чтобы ознакомиться с теми скрытыми заболеваниями, с которыми может столкнуться врач. <...> Некоторые пациенты говорят, мол, да сколько можно эти бумажки заполнять, но вы же даете краткую информацию врачу о себе. Этим нельзя ни в коем случае пренебрегать, потому что идет внедрение в ваш организм», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что зайдя к врачу, важно обратить внимание, чисто ли в кабинете. Кроме того, по ее словам, на виду не должно быть личных вещей, а инструмент должен извлекаться только из крафт-пакета, открытого при пациенте.

Главврач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Алина Дмитрова до этого рассказала, как распознать скрытый кариес. Тревожными сигналами, по ее словам, являются чувствительность к холодному, горячему, сладкому, дискомфорт при жевании, а также тусклые пятна на эмали.

Эксперт отметила, что современные методы диагностики позволяют выявить кариес даже под пломбой или коронкой.

Ранее стоматолог рассказала, как кариес и проблемы с зубами мешают похудеть.

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